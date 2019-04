Hat LF2018 Ljouwert en de Ljouwerters feroare?

Liza van Houten is hikke en tein yn de Ljouwerter wyk Heechterp Schieringen. De wyk dy't al jierrenlang op de list fan earmste wiken fan it lân stiet. It is foar bûtensteanders miskien sa no en dan dreech om te begripen wat dit stimpel mei de ynwenners docht. Liza hat dêrom yn it Kulturele Haadstêdjier besocht om mei in foarstelling utering te jaan oan it gefoel dat it stimpel by har nei boppen bringt. 'Work, work, work, work, work", wie foar har in wize om har ferhaal kwyt te kinnen.

Liza hopet nei ôfrin fan LF2018 dat de foarstelling derfoar soarge hat dat minsken minder gau in oardiel klear hawwe, as se fertelt wêr't se weikomt.

Fan keunstobjekt ta moetingsplak

De 'resultaten' fan LF2018 binne lykwols net allinnich mar fan symboalyske wearde. De eveneminten hawwe hjir en dêr ek wat taastbers opsmiten. Erwin en Marjo Rengers fan partisipaasjeprojekt Meetingpoint Lifemaster sitte middenyn deselde wyk as Liza van Houten. It koppel hat mei 'harren' jongeren meidien oan it projekt de 8e dag, it grutte community-art-projekt fan keunstner Marten Winters.

Om mei te dwaan oan it projekt hat de groep in caravan omboud. Dy caravan hat hjoed-de-dei noch hieltyd in plak yn de buert. It objekt dat begûn as it part fan in keunstprojekt is tsjintwurdich in plak fan ferbining, sa fernimme Erwin en Marjo.

Se tinke dêrneist dat it meidwaan oan Kulturele Haadstêd wol wat dien hat mei de jongeren. It hat ûnder oare mear betsjutting jûn oan it wenjen yn '058'.