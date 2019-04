Goalie Martijn Oosterwijk (28) werom nei UNIS Flyers

IIshockeyklup UNIS Flyers hat in nije goalie foar takom seizoen: Martijn Oosterwijk. De 28-jierrige Oosterwijk komt oer fan de Sweedske klup Visby/Roma, dat dêr op it tredde nivo aktyf is. De Flyers sochten in nije goalie, om't Sjoerd Idzenga ophâldt.