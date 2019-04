Regisseur Pieter Verhoeff ferstoarn

Verhoeff is fan Fryske komôf en dat is werom te sjen yn syn wurk. Sa makke er ûnder oare de trijedielige searje De Vuurtoren (1994) oer it libben fan in jonge yn in Frysk fiskersdoarp. Fierders de film Nynke oer Sjoukje Bokma de Boer, dy't ûnder it pseudonym Nynke van Hichtum berneboeken skreau en troud wie mei dichter en politikus Pieter Jelles Troelstra. Ien fan har bekendste titels is Afkes Tiental. Yn 2008 ferfilme Verhoeff it populêre boek De brief voor de koning,f fan Tonke Dragt. Verhoeff syn films De Dream en Nynke binne Frysktalich.

Verhoeff makke ek tal fan dokumintêres en hy wie regisseur fan komyske programma's lykas Jiskefet foar telefyzje en Radio Bergeijk foar de radio.