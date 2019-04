It gebou fan Nij Ylostins is op, mar de âlderen fan Drylts wolle net fuort

De goed tritich bewenners, fan wa't de measten boppe de tachtich binne, hawwe it oer it algemien tige nei it sin yn Nij Ylostins. De omjouwing en it útsjoch binne prachtich en de minsken sykje inoar yn de mienskiplike romtes alle dagen op. Benammen de tachtigers en njoggentigers giene derfan út dat dit harren lêste thús wêze soe. Mar dat sit der net yn.

Ferrotte liedingen

Neffens Harro Eppinga, direkteur fan Elkien, kin de wenningkorporaasje net oars. De technyske steat fan it gebou is min en de brânfeiligens kin net garandearre wurde mei it each op de moderne easken. Ek oan de liedingen ûnder de flier moat tefolle dien wurde. Dêr is it hielendal ferrotte, seit ien fan de bewenners.

Johan Krol, bestjoerder fan soarchferliener Patyna, befêstiget dat it gebou net mear fan dizze tiid is. Foar de soarchferlieners is it dêrtroch dreech om harren wurk te dwaan.