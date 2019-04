Dokterswacht hâldt spesjaal neednûmer ek iepen yn peaskewykein

De Dokterswacht Friesland is sûnt tongersdeitemiddei fiif oere wer telefoanysk berikber op it reguliere nûmer 0900-1127112. De steuring leit by Ziggo en de dokterswacht is der net hielendal wis fan dat de telefoansteuring definityf foarby is. Mei it drokke peaskewykein foar de doar bliuwt it spesjale kalamiteitenûmer 088-1181794 ek iepen.