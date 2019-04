Twa jier sel foar oerfal op pizzakoerier

Ien fan de oare dieders moat 112 dagen de sel yn. By him hat de rjochtbank it jeugdstrafrjocht tapast, op advys fan in psycholooch en de reklassearring. Njonken de 112 dagen finzenis, krijt er ek 350 dagen selstraf ûnder betingst.

De twa oare dieders, fan 16 en 17 jier, giene der mei de auto fantroch. Nei in wylde efterfolging waarden se op It Hearrenfean oanholden. De plysje hie dêrby sketten.