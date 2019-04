Hammy en Spekky bestride beareklau yn Ljouwerter Bosk

"Al tinkewei binne wy derop kaam om bargen yn te setten. Beareklauwen hawwe altyd in soad sied. It kin wol sân jier duorje foardat al dat sied ta bloei kommen is. Wy hoopje dat de bargen dat proses wat rapper ferrinne litte kin. Moatst by de bestriding 'de kearnen fan de plant'te pakken krije en dat falt net ta. Kinst der dreech by komme", leit Draaisma út. "Bargen wrotte de grûn om en soargje derfoar datst fan bûten nei binnen ta wurkest, nei de kearn fan de beareklaubegroeiing."

Bestriding fan de beareklau mei bargen is yn Fryslân net earder dien, mei skiep wol. Draaisma: "Moatst der betiid yn it seizoen by wêze, want letter wurdt de begroeiinng houterich en wolle se der gjin bek mear op sette. Dus de planten moatte iten wurde as se noch jong binne. Mei dit moaie waar groeie de planten rap. De bargen moatte de begroeiing koart hâlde."

Talant hat in holkje boud foar de bargen en omwenners hawwe nocht oan de bisten. Sy hâlde de bisten yn de gaten. De bargjes komme út Nijgea. Binne it dan strikt sjoen ek gjin eksoaten? Draaisma laket: "As jo it pleatslik besjogge, dan wol. Mar it binne noflike bisten. Der sit gjin kwea yn en de bern fine it hiel moai."