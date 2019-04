Michelle Obama, in "ynspiraasjeboarne foar jonge froulju"

Jim hawwe krekt by Michelle Obama west, wat is jim earste yndruk?

Bianca: "Ik fûn it hiel moai hoe't Michelle Obama famkes besiket te motivearjen om it maksimale út harren sels te heljen. It is echt in feministyske 'empowerment' wat hjir bart en dat fyn ik hiel moai. Benammen foar jonge froulju fan kleur is sy in ynspiraasjeboarne om it glêzen plafond te trochbrekken en dat barde jûn wêr."

Hanny: "Wat ik sa moai fûn is dat sy sa tankber is nei har âlders en dat sy dy tankberens graach trochjaan wol oan har eigen bern."

Underwiis is hiel wichtich yn it ferhaal fan Obama.

Hanny: "Ja, se fertelt oer har krêft mar ek oer har kwetsberens. Dat se graach prestearje woe, mar dat soks net fanselssprekkend wie om't se, sa as wy dat hjir neame, in earstegeneraasjebern is. De earste yn de famylje dy't studearje kin. Dat sjogge wy yn Fryslân ek in hiel soad."

Hokker gelikenis is der noch mear te lûken tusken wat sy fertelt oer Amearika en wat yn Fryslân bart?

Bianca: "Yn Fryslân, mar ek yn hiel Nederlân, sjochst dat de kânsûngelikens tanimt. It wurdt dreger om te emansipearjen. Ik bin mei myn broer en neefkes en nichtsjes ek de earsten fan ús húshâlding dy't studearre hawwe. Wy ynvestearje net mear genôch yn ûnderwiis. Dy gelikenis is der wol tusken Nederlân en Amearika."

"En it punt dat froulju efterbliuwe. Yn Nederlân is it oantal froulju dat yn de polityk sit, ekstreem leech. Itselde jildt foar froulju oan de top fan de universiteiten. Dat is gek, want mear as 50% fan de studinten is frou."