Grutte plattelânsgemeenten freegje formateurs om ynset foar plattelân

P10-foarsitter Ellen van Selm seit dat der 'ekstra spesifyk' omtinken fan de provinsjes nedich is foar it plattelân. "Dat is om het platteland leefbaar te houden en de balans tussen stad en platteland aan te brengen", fertelt se. Neffens Van Selm sit de krêft fan it plattelân yn de selsredsumheid en selsorganisaasje. "Dat toont zich in de vele 'kleinschalige' initiatieven die het platteland rijk is. Die dragen bij aan het boud van leefbaarheid."

Om dat allegear te behâlden, moatte de provinsjes har dus ynsette foar it plattelân. Yn de tolve provinsjes wurdt no formearre om, nei de Steateferkiezingen fan 20 maart, in nij provinsjebestjoer gear te stallen. De P10 komt yn in brief mei fiif ideeën oan de formateurs.