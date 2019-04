De âldste fertochte hie in mes by him by de oerfal, syn kompaan in gaspistoal. Se twongen de bedriuwslieder om de klûs iepen te meitsjen en naaiden út mei achttûzen euro. De oerfal hie grutte impact op it personiel fan de supermerk. Fjouwer fan har krigen flinke skeafergoedings tawiisd.