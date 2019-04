Johnny Jansen: "Lammers op 80%, Schaars nog onzeker"

De kans is grut dat Jansen mei deselde alve spilet as tsjin FC Grins. Allinnich Lammers sil it plak yn de spits oernimme fan Pelle van Amersfoort.

Heracles is miskien wol de ferrassing fan dit seizoen. Se stean sechsde en hawwe acht punten mear as Hearrenfean. Jansen: "Ik zag een statistiekje dat Heracles de tweede seizoenshelft het vaakst scoort in thuiswedstrijden. Nou, wij zijn goed in uitwedstrijden, eerder werd het 3-5 in het Abe Lenstra Stadion. Dat kan wel eens een leuke pot worden."

Ferwachte opstelling: Hahn, Schmidt, Høegh, Pierie, Woudenberg, Kobayashi, Thorsby, Rienstra, Van Bergen, Lammers (of Van Amersfoort) en Vlap.