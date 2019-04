Oprop oan boargers om fûgels te rêden fan ekstreme drûchte

It Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân ropt boeren en boargers op om de fûgels te helpen mei wetter op it lân en yn de tún. It bûn krijt op it stuit in soad tryste berjochten fan deade en ferhongere pykjes. It waar dat wy minsken sa moai fine, is foar jonge fûgels in grut probleem.