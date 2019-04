Feanster berne-opfang moat flink yn 'e bûse taaste foar Stint

"Het wordt een behoorlijke kostenpost. We wachten nog even of er acht kinderen vervoerd mogen worden met de Stint of dat het er tien zijn", fertelt Hanny van Lune fan De Torteltuin.

As oplossing hierde de opfang tydlik buskes. De kosten dêrfoar rûnen lykwols op ta tsientûzenen euro's. Doe't de Stints langer fan de dyk ôf moasten as tocht, waarden der trije buskes oanskaft. As de Stints wer mei tsien bern ride meie, kin De Torteltuin ien bus ferkeapje. Al it jild dat útjûn is oan de tydlike maatregels is lykwols net mear te ferheljen.