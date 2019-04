Der wurdt no socht nei de oarsaak. Ek fytsers en fuotgongers kinne net oer de brêge. It autoferkear kin no it bêste fia Quatrebras ride. Hoe lang't de steuring noch duorje kin is net dúdlik. Ferline jier hie de brêge by Burgum ek in soad lêst fan steuringen.