Minder WW-útkearings útkeard yn Fryslân troch seizoenswurk

Skilders, timmerlju, hofkers en helpende hannen yn de lânbou, se koene allegearre makliker oan wurk komme yn maart. It Noarden fan Nederlân is de meast seizoensgefoelige regio fan it lân.

Sa groeit it tal WW-útkearingen yn de wintermoannen mei hast in tredde. Dat regionale ferskil yn Noard-Nederlân komt foar in part trochdat seizoensgefoelige sektoaren en beroppen hjir in grutter part útmeitsje fan de totale wurkgelegenheid.