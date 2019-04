Keamerfragen oer de kontenerramp mei de MSC Zoe

By de ramp mei de MSC Zoe op 1 jannewaris fan dit jier kamen mear as 300 konteners yn it wetter fan de Noard- en Waadsee telâne. Mei grutte gefolgen foar de waadeilannen en de natuer om de eilannen hinne. Ut ûndersyk fan Omrop Fryslân en RTV Noord die bliken dat der fan alles mis wie mei de kontrôles op dit soartefan skippen. De politike partijen wolle no fan de minister mear dúdlikheid hawwe oer dizze kontrôles, en de hanthavening.

Sa wolle de partijen witte by hoefolle kontenerskippen der alle jierren earnstige problemen konstatearre wurde, en hoefolle boetes as hjirfoar útskreaun wurde. Ek is der ynteresse foar de frachtbrieven. By de MSC Zoe is it noch hieltyd net folslein dúdlik wat der yn de mear as 300 konteners siet. De polityk wol witte hokker privacy-issues as der spylje by de kar om in frachtbrief wol as net publyk te meitsjen. Se freegje har ôf, oft it net mooglik is om de frachtbrieven te anonimisearjen. Sa't it wol dúdlik is wat der yn de konteners sit, mar net fan wa't it guod is.

De polityk wol foar 29 maaie antwurd hawwe fan de minister, om't dan it algemien oerlis Maritiem plakfine sil.