Finansjele problemen driigje foar Weidumer muzykferiening

"Dit doarpsbudzjet is in moaie stimulâns om it doarpslibben yn de breedste sin te stypjen, eat wat wy as feriening bot wurdearje kinne. Tagelyk hâldt dit foar ús as muzykferiening yn dat der binnen no en twa jier in flink gat yn ús begrutting ûntstiet", ljochtet foarsitter Janneke de Boer ta.

In nagelnije donearaksje moat der no foar soargje dat de muzykferiening út it terpdoarpke in part fan it finansjele gat struktureel opfolje kin. De donearaksje hat de namme 'Maat fan 'e Muzyk' krigen. Minsken kinne in maat-skip oangean troch jild te donearjen.