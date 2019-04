Kollum: "Sliepende kat"

Ik fyn it prachtich om sa'n see te sjen as in bewegend, feroarjend, ja hast libjend gehiel. Stjoerd troch wyn en moanne, en amechtich yn 'e gaten hâlden troch de manlju en froulju fan Rykswettersteat, mei mjitapparatuer, foto's en grutte kompjûters. It Waad siket nei in nij lykwicht, sizze de rapporten, mar der is fansels gjin lykwicht. Wy meitsje in lykwicht, mei baggerskippen en diken.

En foardat dat dy der wiene, wie der ek gjin lykwicht: de Sudersee is pas tûzen jier lyn ûntstien, en waard al mar grutter, oant we diken oanleinen. Boaiemdelgong en seespegelstiging komme ek troch minskehannen, mar dan is dêr it Waad sels. Dat har opheget. Se skikt har nei de nije situaasje, as in sliepende kat dêr'tst in kleedsje ûnderwei lutsen hast.

Ik tink dat kapitein op it fear nei It Amelân ien fan de aldermoaiste beroppen is fan dit momint."