Unwisse tiden foar soarchferlieners yn gemeente Ljouwert

Direkteur Sjoerd Tolsma fan Amaryllis sjocht de bui al hingjen. "It betsjut datst net mei-inoar gearwurkje kinst", leit Tolsma út. "Ien fan de ûnderdielen fan in oanbesteging is dat der radiostilte wêze moat tusken de gemeente en de partijen. Wy binne in organisaasje dy't elke dei kontakt hat mei de gemeente. Yn ús wurksumens wurde wy behindere."

Kapers op 'e kust

Ek binne der neffens Tolsma kapers op 'e kust. De kâns bestiet dat ynstellings fan bûten Ljouwert de opdracht binnenslepe. "Dan hawwe wy de besunigings realisearre en dan kin dy oare oanbieder dêrmei fuortrinne."

De ried soe it net iens wêze mei it oanbesteegjen. "Ik bin der wis fan dat dat folgjende wike in stevich ûnderwerp wurdt yn de politike dialooch tusken de ried en it kolleezje."

De ried moat op 8 maaie in beslút nimme.