Nije attraksje Natuermuseum kin lang om let iepen

It hat lang duorre, mar lang om let kin it no dan echt los mei in fernijde en feilige lift nei de kelders fan it museum, wêrby't minsken yn in achtbaankarke ûnder wetter dûke en lâns ferskillende wetterlânskippen fierd wurde.

"We hadden problemen met de lift, omdat die steeds vastliep. Dat betekende dat-ie er na ongeveer tien ritjes ermee ophield. Uiteindelijk bleek het probleem dat er een zwaardere motor in de lift moest", fertelt museumdirekteur Tom van Slooten.