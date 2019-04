Auto's baarne folslein út yn Ljouwert; plysje tinkt oan brânstichting

In fûle brân op in parkearterrein yn Ljouwert hat yn de nacht fan woansdei op tongersdei meardere auto's ferwoaste. De auto's stiene neist elkoar op in parkearterrein by in senioareflat oan it Dragoonsplein. Trije auto's binne folslein ferlern gien, seis oare rekken skansearre.