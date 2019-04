Oantal ferkearsdeaden yn 2018 folle heger as tocht

Sûnder ynformaasje feroaret der neat

It CBS hat gjin ynformaasje oer wêr't de ûngelokken wiene en ûnder hokker omstannichheden de slachtoffers fallen binne. Troch de privacywetjouwing kinne de sikehuzen dy ynformaasje net mei it CBS diele.

Dat der njoggen minsken mear yn it ferkear yn Fryslân omkommen binne as tocht, is slim genôch, mar it ROF kin neat mei de gegevens, seit Sipke van der Molen fan it ROF. It iennige wat bekend is dat der fjouwer fytsers by de slachtoffers sitte. It ROF hat it CBS frege safolle mooglik data te dielen, mar dat hat noch net in soad opsmiten.