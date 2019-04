Dokterswacht Fryslân op 'e nij net berikber troch telefoanyske steuring

Minsken dy't it sintrale nûmer, 0900 112 7 112, belje, krije gjin gehoar. It is noch net dúdlik hoelang't de steuring krekt duorje sil. As der by in situaasje libbens yn gefaar binne, moatte minsken it alarmnûmer 112 belje. Minsken dy't dochs in húsdokter nedich hawwe, kinne it spesjale kalamiteitenûmer belje.