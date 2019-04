Aris kin it net winne fan New Heroes Den Bosch

Yn it earste kwart einige Aris mei mar ien punt efter op de Brabanners: 24-23. Yn it twadde kwart rûn Den Bosch lykwols út en einige it: 38-48. Dêrnei kamen de Ljouwerters noch koart tichteby, mar de basketballers út Den Bosch wiene dochs te sterk. It ferskil rûn allinnich mar mear op, it tredde kwart einige mei in efterstân fan 15 punten foar Aris: 52-67. Ek yn it fjirde kwart hiene de Ljouwerters neat mear yn te bringen. Einstân: 63-82.