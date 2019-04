Pommeranten Pries foar keunstner Marten Winters

Winters boude tegearre mei goed 3.000 Friezen twa jier lang oan in skip fan papier-masjee, dy't yn 2011 fan ôf de Blokhuispoort nei de stedsgrêft by de Noorderbrug ferfierd waard.

Troch it skip waard de yn It Hearrenfean berne keunstner noch mear oan Ljouwert bûn. Earder wie Winters ek belutsen by filmfoarstellingen op ferskate lokaasjes, ûnder oare de drive-in film yn De Zuidlanden. By Kulturele Haadstêd kaam it projekt de 8ste Dag yn it bidbook. Ek by dit projekt wie it doel: eat yn beweging sette en minsken útnûgje om mei te dwaan.

Prikeljende teksten op Ljouwerter gebouwen

Sûnt 2018 binne op ferskate gebouwen yn de stêd Ljouwert prikeljende teksten te sjen. Ek dat is in projekt fan Winters. Tegearre mei ûntwerper Aad van Altena lit Winters mei it projekt Sichtberens op in byldzjende manier meartaligens sjen. Under oare op it Wilhelminaplein, yn it Ljouwerters: "Ja jonge, nee juh. Ja juh, nee Jonge. Op en by de Blokhuispoort Yn sicht en op de Nieuwstad Yn it hert.