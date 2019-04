Sliedrecht Sport te sterk foar VC Snits yn earste duel om lânstitel

It Nederlânsk kampioenskip follybal foar foulju is in best-of-five searje tusken Sliedrecht Sport en VC Snits. Nei it earste duel stiet Sliedrecht mei 1-0 foar.

De twadde wedstriid is snein 21/4 yn Snits (16.00 oere), en duel 3 is woansdei 24/4 yn Sliedrecht (19.30).

At it kampioenskip dêrnei net beslist is (gjin 3-0) dan stiet duel 4 útskreaun op snein 5 maaie yn Snits. In eventueel allesbeslissend 5e duel is dan op sneon 11 maaie yn Sliedrecht.