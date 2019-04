Famylje Sint-Jabik: "We hebben een opvangplek voor minstens een jaar nodig"

"Als er een bed vrij is, dan ben je welkom"

Anneke de Groot fangt al sawat 30 jier pleechbern op. "Ze heeft bijna haar hele leven gegeven om kinderen op te vangen", fertelt Wouter de Groot. Hy is in biologyske soan fan Anneke en wit net better as dat syn mem dit docht. "Ik denk dat er inmiddels wel 30 of 35 kinderen bij ons zijn opgevangen. Mijn moeders instelling is altijd: 'Als er een bed vrij is, dan ben je welkom.' Dat vind ik wel heel bijzonder."

Wouter de Groot wennet op it stuit al twa jier op him sels, mar is noch alle dagen belutsen by it gesin, krekt as de rêst fan it doarp.

Piet van der Meer is al jierren lang frijwilliger by it gesin en giet bygelyks mei de bern te karten. "It is in drama, ik bedoel der wie safolle fernijd en opknapt oan de buorkerij. As je dit sjogge dan is der neat mear fan oer. Ik ha der gjin wurden foar", seit Van der Meer.