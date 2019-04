Friesland Lease bliid: Stint meikoarten wer op 'e dyk

De ferwachting is dat de polityk yn Den Haach de Stint meikoarten wer tastean sil. Allinnich in moasje fan de PVV dêroer moat noch ôfwachte wurde. Friesland Lease hie sa'n 700 Stints yn de ferhier en de ferwachting is dat dy nei de simmerfakânsje wer folop brûkt wurde sille. Dêrby is ûnder oaren it remsysteem en de ferljochting fan de elektryske bolderkar oanpast. De finansjele skea is neffens it Drachtster bedriuw beheind bleaun, omdat de stint mar in lyts ûnderdiel is fan Friesland Lease.