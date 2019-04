FIDEO: Hoe komt it mei de formaasje fan Provinsjale Steaten?

Ek oare partijen ha in soad fragen oer it proses dat laat is troch ynformateur Harry van der Molen fan it CDA.

By it steatedebat waard woansdei ek bekend dat Evelien Blaauw de formateur wurdt. Sy sil CDA, VVD, FNP en PvdA begeliede yn it meitsjen fan ynhâldlike plannen foar Fryslân. Se hat yn it ferline gemeentesikretaris west fan de eardere gemeente Skarsterlân.

By de VVD wurdt Klaas Kielstra as deputearre ferfongen troch Avine Fokkens.