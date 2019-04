Skaalmodellen fan Ids Willemsma binne foar it earst te sjen

In bysûndere útstalling fan Tresoar yn it gebou Obe op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert is woansdei iepene: de skaalmodellen fan de grutte keunstwurken fan Ids Willemsma (1949). It binne de earste ûntwerpen fan de grutte lânskipskeunstwurken dy't Willemsma makke hat. Bygelyks de timpel op de seedyk by Marrum, mar dan in heale meter heech. It is foar it earst dat de Fryske keunstner syn skaalmodellen sjen lit oan it publyk.