Opnames foar film oer Grutte Pier kinne net trochgean fanwege drûchte

Filmprodusint Steven de Jong soe no sneon in buorkerij yn 'e brân stekke foar de iepeningssêne fan in film oer it libben fan Grutte Pier, mar troch de drûchte is der in heech risiko op natoerbrannen.

De gemeente Westerkwartier sil mei Steven de Jong yn oerlis oer in oar momint foar de opnames.