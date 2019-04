Nije fearboaten fan Doeksen komme letter

De ferwachting is dat se yn de tredde wike fan maaie oankomme sille. It probleem sit by de werf dy't de skippen ôfbouwe soe. It memmebedriuw fan dizze werf (Triyards) is ferline jier simmer yn slimme finansjele problemen rekke.

Nije tsjinstregeling wurdt útsteld

Nei yntinsyf ûnderhanneljen hat Doeksen besletten om de skippen sels ôf te bouwen. Dat hat wol konsekwinsjes foar de minsken dy't al boekt hiene yn septimber en oktober. Foar har feroarje de reistiden. Doeksen hie yn septimber neffens in nije tsjinstregeling farre wollen. Dan soe der faker fearn wurde tusken Harns en Skylge, mar dat moat no útsteld wurde. "Dat is ontzettend jammer", sa reagearret direkteur Paul Melles fan Doeksen, "maar wij willen mensen nu in ieder geval duidelijkheid geven."

Yn 2016 joech Rederij Doeksen de Australyske firma Strategic Marine opdracht om twa nije catamarans te bouwen, dy't farre op LNG (Liquefied Natural Gas). Doel is dat de skippen farre fan Harns nei Skylge en fan Harns nei Flylân.

Suniger en skjinner

Untwerpburo Vripack út Snits tekene foar it ûntwerp fan it ynterieur en it eksterieur. De nije skippen binne foarsjoen fan ynnovative tapassingen dy't de skippen folle suniger en skjinner meitsje moatte.

Subsydzje

Doeksen hat foar it nijbouprojekt in subsydzje krigen fan 1,2 miljoen euro, fan it Waadfûns. Neffens Doeksen bliuwt de finanasjele skea fan de fertraging frij beheind. "Maar natuurlijk is er wel schade, alleen al omdat je nu het hele team dat belast is met de nieuwbouw, langer in stand moet houden". Hy hopet dat dit de lêste tsjinslach west hat by de bou fan de nije fearboaten. "Wij zijn nu zelf 'in control'".