Ynwenners fan Sint-Jabik wolle dupearren fan de brân helpe

De grutte brân yn de wenbuorkerij fan de famylje hat bot yndruk makke op de ynwenners fan Sint-Jabik. Der binne in soad minsken dy't wol wat foar dizze grutte pleechfamylje dwaan wolle.

In soad minsken wolle wat foar de pleechmem mei 14 bern dwaan. In grut part fan de bern sit yn it doarp op skoalle. Ferskate minsken út it doarp hawwe fuort oanbean om guon fan de bern op te heinen, mar de pleechmem woe it gesin leaver byinoar hâlde en sa is it gien.

Neffens Pleatslik Belang giet it derom dat dizze famylje goed holpen wurdt en om wat sy wolle. It soe it moaiste wêze as de bern gewoan op skoalle bliuwe kinne en ek hjir yn it doarp wenjen bliuwe kinne.

Pleatslik Belang wol graach meitinke oer alternative húsfêsting, der is in leechsteande skoalle yn it doarp. Miskien lizze dêr wol mooglikheden.