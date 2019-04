Jeffrey Graansma en Esther de Vrij beëdige as nije kommisjeleden by steatefraksjes

Jeffrey Graansma en Esther de Vrij binne beëdige as kommisjeleden fan Provinsjale Steaten. In kommisjelid is gjin lid fan Provinsjale Steaten, mar kin wol meidwaan oan it debat yn de Steatekommisje. Ek kin hy of sy út namme fan de fraksje lid wêze fan steatewurkgroepen en it wurd dwaan op de Steatemerk.