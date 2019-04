De Lada ferdwynt fan de Fryske diken

Dêrom hawwe de Russen besletten dermei te op te hâlden. It merk bliuwt wol bestean, want yn Ruslân sels en oare lannen wurdt er noch wol yn grutte oantallen ferkocht.

Marc Miedema is de eigner fan de garaazje yn Tsjummearum en hy hat noch in stik of fjouwer Lada's te stean. "Us heit wie dealer en dan hawwe je in klanterûnte dy't aardich trou wie oan it merk. It is no in stikje hobby", fertelt er.