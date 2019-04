Fuotbalster Sisca Folkertsma ferlinget by FC Twente

Rene Roord, technysk manager fan FC Twente, hat betrouwen yn har werstel. "Ik ben heel blij dat Sisca heeft verlengd, ze heeft een heel goed seizoen gedraaid en zich terecht weer in de selectie van de Oranjeleeuwinnen gespeeld. Helaas heeft een ernstige blessure haar nu terug geworpen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ze beter terug komt."

Folkertsma spile fan 2012 oant 2015 by SC Hearrenfean, wêrnei't se twa seizoenen by PSV tekene. Nei in jier by Ajax kaam se yn 2018 by FC Twente ûnder kontrakt.