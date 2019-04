Gjin straf foar trio dat Kallemooifeest fersteurde

Trije persoanen dy't ferline jier it Kallemooifeest op Skiermûntseach fersteurden, hawwe gjin straf krigen fan de kantonrjochter. De tsjinstanners fan dit barren brutsen ferline jier troch in ôfsetting hinne. Kallemooi is it Pinksterfeest dêr't as symboal fan fruchtberens in hoanne yn in koer heech yn in mêst hongen wurdt.