Projekt feangreidegebiet Leechlân krijt 68.000 euro subsydzje

Neffens de provinsje past it projekt goed yn de doelen fan de feangreidefyzje fan de provinsje Fryslân. It projekt sit yn de twadde faze.

Der wurde wurkgearkomsten organisearre, bedriuwsanalyzes makke, en dan in gebietsdokumint opsteld, dêr't in oanpak foar it tsjingean fan it fersakjen fan it feangreidegebiet Leechlân stiet. De planning is dat dit dokumint ein simmer 2019 klear is.