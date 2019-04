Gjin subsydzje foar útwreiding Museum Belvédère

De provinsje hat in subsydzjeoanfraach fan Museum Belvédère yn Oranjewâld ôfwiisd. Belvédère hie frege om 100.000 euro foar in útwreiding. Neffens it stiftingsbestjoer is dat needsaaklik om mear besikers te lûken en de tekoarten yn de eksploitaasje fuort te wurkjen.