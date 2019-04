'Het Tweede Schot': in famyljeferhaal út beset Fryslân

It boek oer Joop Schweitzer - syn echte namme wie Johannes Doedenias - ferskynde yn 2017 yn it Ingelsk as Looking for Uncle Joop. It is no oerset nei it Nederlânsk.

De skriuwster, Aletta Stevens groeide op yn Rotterdam en hat troch har Fryske pake en beppe in bysûndere bân mei Fryslân. 'Het Tweede Schot' is útjûn troch Bornmeer Noordboek.