Byles op de basisskoalle: nuttich of net?

Hoeksma, no pensjonearre, hat jierren yn it ûnderwiis sitten en hat trije ferklearringen foar de tanimming fan byles. De ûnderwiismetoaden binne gâns feroare, en dy kostje in soad tiid. Dêrtroch kinne bern achter reitsje. Ek sit der in hiel soad ferskaat fan learlingen yn in klasse, mei elk in eigen nivo en punt fan oandacht. Al dizze faktoaren sitte by elkoar, sadat de klasse ek noch ris te grut wurdt foar de dosint.

Gelikenens fan kânsen

Njonken it probleem fan it nivo, is der ek noch diskusje oer de gelikenens fan kânsen yn it ûnderwiis. Byles kostet jild, dêr't it allinnich beskikber is foar âlders dy't it betelje kinne. Underwiis is sa allinnich beskikber foar minsken dy't it jild derfoar hawwe.

"Dit is yndied in grut neidiel fan byles, mar it is gjin argumint om it dan net mear te jaan", sa fynt Hoeksma. "It is itselde as mei sporten. It iene bern giet op fuotbal, wylst in oar it net betelje kin. Dan hâldt it bern dochs ek net op mei fuotbaljen? Byles is ek sa'n kar."