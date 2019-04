Trije jier sel easke tsjin fraudearjende Grouster oannimmer

Tsjin in bou-ûndernimmer út Grou is trije jier sel easke, mei in healjier ûnder betingst. Neffens it Iepenbier Ministearje hat de ûndernimmer by trije falliseminten miljoenen euro's achteroer drukt. De oannimmer hie gjin administraasje byholden, sadat de kuratoaren harren wurk net goed dwaan koene.