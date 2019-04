Grieteke Schrama wint it Lyts Frysk Diktee

Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole hat tiisdei it Lyts Frysk Diktee wûn. Dat waard hâlden op it Provinsjehûs yn Ljouwert. It Lyts Frysk Diktee is foar learlingen út de groepen 8 fan de basisskoalle. Trijehûndert learlingen ha meidien oan de foarrondes en de bêste 23 krigen tiisdeitemiddei it diktee foarlêzen troch skriuwster Lida Dykstra.