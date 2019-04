"Foarstel foar heger wetterpeil yn feangreidegebiet giet fierstente fier en te fluch"

Nije wike woansdei wurdt in inisjatyffoarstel yntsjinne yn de Twadde Keamer om it wetter oant in fêst peil te ferheegjen. Natuerorganisaasjes binne der bliid mei, mar de LTO fynt dat politisy de boeren der net genôch by belûke.

Neffens Elshof hat it flink wat gefolgen foar de boeren. "It betsjut dat it lân op in stuit net mear berydber is, dat de boer der minder opbringst fan hellet, elk jier hegere kosten hat en úteinlik syn fertsjinmodel net omheech hâlde kin. Eins dochst dan oan útdriuwbelied."