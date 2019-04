Ferskate Fryske skoallen krije priis foar harren sûne kantine

Betingsten

De betingsten foar it krijen fan in Gouden Schoolkantineschaal binne strang. Sa mei in kantine allinnich griente en fruit oanbiede en bestiet op syn minst tachtich persint fan it oanbod út saneamde 'betere keuzes'. Ek it befoarderjen fan it drinken fan wetter is in wichtich punt. De oanpak hjirfoar moat ûnderdiel wêze fan it skoallebelied.