Keninklike ûnderskiedings by jubileum 'Vrouwen van Nu'

By it 100-jierrich bestean fan frouljusferiening 'Vrouwen van Nu' ôfdieling Fryslân hawwe Annelies Westerveld en Harma Heeringa-Wiegman in Keninklike ûnderskieding krigen. De âld-bestjoersleden krigen de dekoraasje tiisdeitemiddei oerlange fan de kommissaris fan de Kening Arno Brok, by it jubileumfeest yn De Harmonie yn Ljouwert.