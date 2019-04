Fryske skriuwster nominearre foar bêste sjoernalistike reisboek

Yn 'De Nijl in mij' folget Van der Bij de tocht dy't de Nederlânske ûntdekkingsreizger Juan Maria Schuver (1852-1883) makke lâns de wâlkanten fan de Egyptyske rivier de Nijl. Schuver ferdwûn op dy reis en is nea weromfûn.

Van der Bij is him neireizge en yn it boek bringt se ferslach út fan har syktocht. As se dêr mei dwaande is, komt der in grut persoanlik fertriet boppe en belânet se yn in psygoaze. De ûndertitel fan it boek is dan ek 'Een ontdekkingsreis van werkelijkheid naar waanzin'.