HEA! De skatten fan Rients de Jong

Rients de Jong fan Goaiïngea is sljocht fan âld guod. Syn heit kocht, doe't hy noch in jonkje wie, in pear âlde auto's om te slopen en dat hat him net wer loslitten. Yn syn 'Heilige der Heiligen' steane in lytse twahûndert âlde brommers, motoaren, auto's en trekkers. Rients is der altyd mei oan it ompielen. Derop ride kin lykwols net, want hy hat gjin rydbewiis.