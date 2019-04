'Klasbak' Hester Jasper wol goed seizoen bekroane mei VC Snits

Underdog

Jasper is noch mar santjin jier, mar no al ien fan de wichtichste spylsters fan VC Snits. De sifers fan it follybalbûn litte sjen dat se de bêste passer is fan de earedifyzje. In oarsaak oanwize foar har goede seizoen, fynt se dreech. "Ik vind het lastig om over mezelf te praten. Het gaat super goed dit seizoen, maar ik ben nog steeds heel jong en er komt nog heel veel aan."

Wat der op de koarte termyn oankomt, binne de finalewedstriden tsjin Sliedrecht Sport. Wa't as earste trije wedstriden wint, pakt de Nederlânske titel. Woansdei is it earste duel yn Sliedrecht, snein is yn de Snitser sporthal wedstriid twa. Wannear't de tredde en eventueel fjirde en fiifde wedstriid binne, is noch net wis. Neffens Jasper is Sliedrecht de favoryt.

"We zijn wel echt de underdog. Maar dat is een mooie positie om in te zitten. Niemand verwacht wat van ons. We kunnen vrijuit spelen net als vorige keer. Toen zag je ook dat we 3-2 kunnen winnen. We hebben uit ook laten zien dat we goed kunnen meekomen. Misschien zit er nu wel meer in."