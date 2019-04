Wike fan de tyk: "Hoe eerder je een teek verwijdert, hoe beter"

Troch de hegere temperatueren yn de maitiid dûke der wer oeral bistjes op yn de natuer. Foaral de tyk kin foar minsken hiel ferfelend wêze, om't 1 op de 5 tiken de sykte fan Lyme by him draacht.

Yn de wike fan de tyk wurde minsken oproppen ekstra goed út te sjen nei de bistjes op it lichem. As je de tyk binnen 24 oeren fuorthelje, is der faak neat oan 'e hân. "Teken zijn zo klein. Als je in het bos bent geweest, moet je goed controleren of je een teek hebt opgelopen", seit Everhard Hofstra, dokter ynfeksjesykten fan de GGD Fryslân. "Hoe eerder je een teek verwijdert, hoe beter het is."

Mear pasjinten

Yn 2017 krigen 27.000 minsken yn Nederlân de sykte fan Lyme, sa docht bliken út in ûndersyk fan it RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Yn 2014 wiene dat der noch 25.000. Yn de ôfrûne 20 jier is it oantal pasjinten mei de sykte fjouwer kear heger wurden.